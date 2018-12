Doch seine letzten Shows waren Flops, in New York gilt der 57-Jährige als Mann von gestern. Für Porter geht es ums Ganze, als er am 30. Dezember 1948 zur Uraufführung am Broadway erscheint und sich auf Krücken in die erste Reihe schleppt.

Über tausend Mal " Kiss me Kate "

Der Erfolg ist überwältigend. 1.077 Vorstellungen erlebt allein die erste Inszenierung. Sieben Jahre später findet in Frankfurt am Main die erste deutsche Premiere statt - mit dem Hit "Schlag nach bei Shakespeare".