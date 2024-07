09.07.1764: Geburtstag von Ann Radcliffe - Königin des Schauerromans

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 10.07.2099. WDR 5.

Ann Radcliffe

William Radcliffe

Gothic Novels

Genre

The Mysteries of Udolpho

The Italian

Sterling

Was die typischen Kennzeichen eines Gotischen Romans sind,

wie die Kindheit von Ann Radcliffe verläuft,

was ihre Art Schauerromane zu schreiben so besonders macht,

von Radcliffes einziger Auslandsreise über Holland nach Köln.

Es ist die Langeweile, die die am 9. Juli 1764 geborenedazu bewegt, zu schreiben. Mit 23 Jahren hatte sie den Juristengeheiratet. Arbeiten darf sie als Frau nicht, selbst Handarbeiten werden - wie der Rest der Hausarbeit - von den Bediensteten erledigt.Weil Kinder ausbleiben, greift Ann Radcliffe zur Feder und schreibt Schauerromane,. Dasist Ende des 18. Jahrhunderts beim Publikum besonders beliebt. Die Leser suchen Ablenkung von der Wirklichkeit, die geprägt ist durch die gesellschaftlichen Umwälzungen der Industrialisierung.In den 1790er-Jahren wird Radcliffe zur ersten Bestseller-Autorin der Literaturgeschichte. Für "" und "" bekommt sie 500 und 800 Pfund. Im damaligen Literaturbetrieb, der zudem klar von Männern dominiert wird, sind das für Autorinnen zuvor unerreichte Honorare.1797, mit 33 Jahren und auf der Höhe ihres Erfolgs, hört Radcliffe plötzlich auf zu schreiben und zieht sich völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Die Gerüchteküche brodelt - auch weil ihr Leben ebenso geheimnisumwittert ist, wie das der Heldinnen in ihren Schauerromanen. Man erzählt sich, sie sei wahnsinnig geworden.Die letzten Jahrzehnte ihres Lebens verbringt Radcliffe zurückgezogen mit ihrem Mann und den geliebten Hunden in London. 1823 stirbt sie im Alter von 58 Jahren an einer Lungenentzündung. Was sie zurücklässt, sind ihre Romane - die viele weitere Generationen von Grusel-Schriftstellern beeinflussen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Daniela WakoniggRedaktion: Matti Hesse (2014: Hildegard Schulte)