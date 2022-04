Zeitzeichen

Die am 13. August 1806 in Weimar geborene Angelica ist begabt. Ihr Vater Friedrich Wilhelm Facius schneidet Gemmen, also Schmucksteine, und graviert Medaillen. Schon früh beginnt Angelica, Tiere und Pflanzen zu formen. Ihr Vater unterrichtet sie im Stein- und Stempelschneiden. Bei Hofbildhauer Kaufmann lernt sie zeichnen und modellieren.