20.04.1999: Amoklauf an der Columbine High School

WDR Zeitzeichen. . 14:39 Min. . Verfügbar bis 21.04.2099. WDR 5.

Eric Harris

Dylan Klebold

Bill Clinton

Wir kennen noch nicht alle Gründe für diese Tragödie, und vielleicht werden wir sie auch nie ganz verstehen.

Shooter

Columbine High School

wie das Massaker an der Columbine High School zu einem Medienhype wird,

warum dieser Amoklauf als Zäsur für Gewalt an Schulen gilt,

über die schwierige Suche nach möglichen Motiven der Täter,

wie jeder in einem Videospiel zum virtuellen Amokläufer der Columbine High School werden konnte.

Mareike Wilke, Institut für Konflikt- und Gewaltforschung, Bielefeld

Berichte in der Tagesschau und in US-Medien über den Amoklauf

US Kids - Amerikas Jugend gegen die Waffenlobby (ZDF-Doku)

undmüssen sich monatelang vorbereitet haben: Laut Polizeibericht betreten sie um 11.14 Uhr ihre Schule und schießen um sich. Zunächst in der Cafeteria, dann gehen der 17- und 18-Jährige in die Bibliothek. In weniger als einer Stunde töten sie zwölf Schülerinnen und Schüler und einen Lehrer. Danach erschießen sie sich selbst.Die Menschen in den USA und der ganzen Welt sind geschockt. Der damalige Präsidentahnt schon kurz nach der Tat: "" Er soll Recht behalten. In der Folge wird jedes Detail im Leben der Täter analysiert. Gewaltverherrlichende Musik und so genannte Ego--Computerspiele geraten ebenso wie die laxen Waffengesetze der USA als mögliche Treiber für den Amoklauf in Verdacht.Viele der ersten Spekulationen werden später widerlegt, aber bis heute beschäftigen sich Forschende mit den Vorfällen an der, um die Täter besser zu verstehen und so zu verhindern, dass es Nachahmer gibt. Auch der 19-Jährige, der 16 Menschen und sich selbst 2002 am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt tötet, hat zuvor zu Columbine recherchiert – genauso wie der 17-jährige Amokläufer von Winnenden.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Ulrich BiermannAutorin: Veronika BockRedaktion: Matti Hesse