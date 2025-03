05.03.1570: Krönung des ersten Großherzogs von Florenz, Cosimo I. de Medici

WDR Zeitzeichen. . 14:48 Min. . Verfügbar bis 06.03.2099. WDR 5.

wie die Krönung Cosimos I. die Medici-Dynastie in der Politik verankert,

wie die Kunst in Florenz vom schlechten Gewissen der Medici profitiert,

wie Cosimo I. seine Interessen auch mit Gewalt durchsetzt,

wie Cosimo I. die Toskana zum Territorialstaat formt.

Dr. Tobias Daniels, Historiker spezialisiert auf Geschichte Italiens, Ludwig-Maximilians-Universität München

Dr. Eike Schmidt, ehem. Leiter des Museums der Uffizien, Florenz

Eva Sauer, Künstlerin, Düsseldorf und Florenz

Lorenzo de Medici: Die Medici. Geschichte meiner Familie, Bastei Lübbe 2010.

Volker Reinhardt: Die Medici. Florenz im Zeitalter der Renaissance, C.H. Beck 2013.

Cosimo I. de Medici ist weitgehend unbekannt, selbst Bücher über die Familie Medici erwähnen ihn nur am Rande. Dabei hat er nicht nur Florenz, sondern die ganze Toskana im 16. Jahrhundert politisch neu ausgerichtet. Als Papst Pius V. ihn 1570 zum Großherzog von Florenz krönt, ist Cosimo I. 50 Jahre alt und übt dieses Amt bereits seit mehr als 30 Jahren aus - bis dahin aber eben ohne Krone.In seiner Herrschaft schafft Cosimo etliche demokratische Elemente des Stadtstaates ab. Ein Autokrat, aber einer mit Sinn für Kunst. Zu seinem Hofkünstler ernennt Erzherzog Cosimo I. den Architekten Giorgio Vasari, einen der besten Zeichner seiner Zeit. Er wird der Erbauer der Uffizien, wo heute Meister der Renaissance ausgestellt sind: Michelangelo, Leonardo da Vinci oder Botticelli.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Irene Dänzer-VanottiRedaktion: Sefa Inci SuvakTechnik: Sarah Fitzek