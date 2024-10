26.10.889: Todestag von Alfred dem Großen

WDR Zeitzeichen. . 15:52 Min. . Verfügbar bis 27.10.2099. WDR 5.

was Alfred der Große und Karl der Große gemeinsam haben,

warum die Wikinger als brutale Gestalten in die Geschichtsbücher eingegangen sind,

dass Alfred eigentlich ein anderer Weg vorbestimmt war,

was die Gruppe Abba mit Charles III. zu tun hat.

Stephan Bruhn (German Historical Institute, London)

Dominik Waßenhoven (Universität Köln)

Simon Keynes, Michael Lapidge: Asser’s Life of King Alfred and other contemporary sources. London 1983.

Dorothy Whitelock (Hrsg.): English Historical Documents. Band 1. London 1955.

Sein genaues Geburtsdatum ist nicht überliefert. Irgendwann im Jahr 848 oder auch 849 kommt Alfred zur Welt, als Sohn des Westsachsenkönigs Æthelwulf und dessen erster Frau Osburga. Doch Alfreds Geschichte beginnt eigentlich schon Jahrzehnte vorher: Mit dem Überfall einer kleinen, fremdartigen Flotte furchterregender Kerle auf England - dem Sturm der Wikinger auf das Kloster Lindisfarne.55 Jahre nach dem Überfall wird Alfred geboren. Als er mit 20 Jahren König der West-Sachsen wird, ist Britannien in einer gefährlichen Krise. Die Wikinger sind inzwischen so mächtig, dass unter ihren Schwertern drei der vier Reiche Britanniens am Boden liegen. Aber sie kommen mittlerweile nicht mehr zum Plündern aus Skandinavien, sondern sind in England, Irland und Frankreich aktiv. Das macht sie angreifbar.Die Schlacht von Edington führt 878 schließlich zur Wende. Alfred kann die Wikinger überraschend schlagen. Es ist der Anfang vom Ende des ersten Wikingerzeitalters. Und der hauchdünne, zarte Beginn einer Entwicklung, aus der später ein geeinigtes Großbritannien hervorgehen wird. Alfred stirbt vorher, am 26. Oktober 899, mit 50 oder 51 Jahren.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Wolfgang MeyerRedaktion: Carolin Rückl und Frank Zirpins