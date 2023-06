ZeitZeichen

Beginn der Wikingerzeit schon vor dem Überfall auf Lindisfarne

Eske Willerslev, Evolutionsgenetiker an der Universität Cambridge, erklärt, dass die Wikingerzeit ziemlich sicher nicht erst mit dem Angriff auf das Kloster St. Cuthbert beginnt. "Wir haben eine große Genomstudie über die Wikinger gemacht, bei der wir von fast 500 Individuen in ganz Europa die DNA sequenziert haben, um zu verstehen, wie die Entwicklung in der Wikingerzeit aussah. Und vor allem, wie sie mit der üblichen Sichtweise, wie wir die Wikinger sehen und wie sie in Filmen und so weiter dargestellt werden, überhaupt zusammenpasst."

Migration nach Skandinavien vor der Wikingerzeit

Die genetischen Daten zeigen, dass es bereits kurz vor der Wikingerzeit in Skandinavien eine "Migration von Menschen aus Südeuropa Richtung Dänemark gab, die dann weitergezogen sind nach Norwegen und Schweden. Wir wissen nicht, wer diese Menschen waren. Wir wissen auch nicht genau, welchen Einfluss sie hatten. Aber es ist schon sehr auffällig, dass das genau vor dem Beginn der Wikingerzeit passiert ist."

Mythos der unbesiegbaren Wikinger

Die Wikinger werden zum Mythos. Nordische Krieger, vermeintlich unbesiegbar mit ihren wendigen Segelschiffen. Sie schlagen meist überraschend zu und verschwinden oft genauso schnell, wie sie gekommen sind.