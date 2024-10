03.10.1999: Todestag des Walkman-Erfinders Akio Morita

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 04.10.2099. WDR 5.

Sony

Sony

Sony

Walkmans

Sony

Walkman

Sony

Highlight

CD

Player

Playstation

Sony

Sony

warum Akio Moritas Eltern in seiner Schulzeit immer mal wieder zum Direktor bestellt werden,

warum aus "Tokyo Tsushin Kogyo" die Firma Sony wird,

warum die Firma die Hemdtaschen einiger Mitarbeiter vergrößern lässt,

warum Akio Morita sich nicht viel um Marktforschung kümmert,

dass Sony sich jahrelang mit Andreas Pavel um die Rechte am Walkman streitet.

Florian Lukas Staffel (Historisches Institut/Zeitgeschichte, Universität Paderborn)

Staffel, Florian: Der Fall Grundig(s). Europäische Krisenreaktionsstrategien auf die "Japanische Herausforderung" im Strukturwandel. Paderborn 2021

Akio Morita: "Made in Japan" (Autobiographie). Bayreuth 1986

Akio Morita wächst im Japan der Vorkriegszeit auf. Geboren wird er 1921 als ältestes von vier Kindern einer wohlhabenden Familie. Seiner Mutter ist es zu verdanken, dass der kleine Akio schon früh die Liebe zur Musik und gutem Sound entdeckt. Sie hört leidenschaftlich gern auf einem alten Grammophongerät Schallplatten der klassischen europäischen Meister.Als Akio Morita kurz vor dem Abschluss seines Physikstudiums steht, befindet sich Japan mitten im Zweiten Weltkrieg. In einer Forschungsgruppe trifft er den 13 Jahre älteren Ingenieur und Geschäftsmann Masaru Ibuka . Mit ihm gründet er nach dem Krieg die Firma mit dem unaussprechlichen Namen Tokyo Tsushin Kogyo, das spätereIbuka und Morita orientieren sich dabei von Anfang an in Richtung Westen.will seine Produkte weltweit vermarkten. 1955 bringen sie ihr erstes Transistorradio heraus. Der erste größere Erfolg des noch jungen Unternehmens.Anfang der 70er Jahre gibt es einen Wandel auf dem Weltmarkt der Unterhaltungselektronik. Die japanischen Unternehmen, die bis dahin eher zu den USA und Europa aufgeschaut haben, übernehmen jetzt die Führung. Und 1979 - 33 Jahre nach der Gründung des Unternehmens - erlebtden Durchbruch und bis dahin größten Erfolg: die Erfindung des. Damit trifftden Nerv der Zeit. Derverkauft sich von Anfang an in rasanter Geschwindigkeit. Und wird zum Super-Hit.Anfang der 80er Jahre schwimmtauf einer Welle des Erfolgs. Der Konzern entwickelt einnach dem anderen - die Digitalkamera Mavica, diemit mobilemund später auch die erstesteigt auch ins Film- und Musikgeschäft ein.Zwischen 2007 und 2020 mussstarke Umsatzeinbußen hinnehmen. Doch das erlebt sein Gründer nicht mehr. Akio Morita stirbt am 3. Oktober 1999 in Tokio an den späten Folgen eines Schlaganfalls.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Hanna ImmichRedaktion: Frank Zirpins