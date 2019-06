Der "Walkman" der japanischen Firma Sony ist so typisch für die 1980er Jahre wie der Zauberwürfel oder die Schulterpolster: Zeitweise geht kaum jemand ohne ihn aus dem Haus. Im Zug kommt er auf die Ohren, im Bus, in der U-Bahn. Beim Joggen. Und in der Badewanne.

Musiker wie Rolf Zukowski oder Bands wie Geier Sturzflug widmen dem kleinen, 390 Gramm schweren Gerät zum mobilen Abspielen von Kassetten als Zeitgeistphänomen ein Lied. "Wie er durch die Straßen geht! / Walkmanfan! / Volle Kanne aufgedreht! / Walkmanfan“, singt die Gruppe. So mancher wird das Lied auf seinem Walkman hören.

Musik für sich selbst genießen