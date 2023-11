17.11.1963: Rettung der Tempel von Abu Simbel

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 17.11.2099. WDR 5.

Warum Ramses II. der wohl einzige Pharao der Geschichte mit einem modernen Reisepass ist.

Wie der Pharao einst den Felstentempel mit den thronenden Statuen erbauen ließ.

Warum die UNESCO sich für die Rettung der Tempel einsetzt.

Wie das berühmte "Sonnenphänomen", bei dem zweimal im Jahr die Sonne bis ins Heiligtum scheint, erhalten bleibt.

Professorin Angelika Lohwasser, Institut für Ägyptologie Universität Münster

Berichte des ARD-Korrespondenten Georg Troller

Beinahe wäre Ramses II. in den 1960er Jahren in den Fluten des Nils untergegangen – nachdem der ägyptische Pharao rund 3200 Jahre in seiner pompösen Tempelanlage Abu Simbel verharrt hatte. Diese liegt mitten im geplanten Überflutungsgebiet des Assuan-Stausees. Die UNESCO läuft Sturm gegen die Pläne, einmal geflutet wären die Kulturgüter für ewig zerstört.Die einzige bezahlbare Idee: Der Ramses-Tempel soll mit den vier gigantischen Skulpturen abgebaut und an sicherer Stelle wieder aufgebaut werden, ebenso der seiner Frau Nefertari gewidmete kleinere Tempel. Am 17. November 1963 wird ein internationales Firmenkonsortium mit der technischen Durchführung des Projekts beauftragt. Die Leitung übernimmt der Essener Baukonzern Hochtief.Ein Mammutprojekt, bei dem die beiden Felsentempel in mehr als 1.036 Quader zerlegt und 180 Meter landeinwärts millimetergenau wieder aufgebaut und beinah unsichtbar neu verfugt werden. Das jahrtausendealte ägyptische Bauwunder avanciert zum Wunder moderner Ingenieure.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Martina MeißnerRedaktion: David RotherTechnik: Moritz Raestrup