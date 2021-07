Zeitzeichen

Ob "Nannerl" jemals selbst Musikstücke zu Papier gebracht hat? Vermutlich. Denn Maria Anna Mozart hat großes Talent: " Ich habe mich recht verwundert, dass du so schön komponieren kannst ", schreibt ihr Bruder anerkennend. Viele Werke werden es aber nicht gewesen sein: Komponieren ist im 17. Jahrhundert Männer-Sache - es reicht, wenn eine Frau Klavier spielen kann.

Nur die zweite Geige

Spielen kann Maria Anna, die am 30. Juli 1751 in Salzburg geboren wurde, so gut, dass ein Konzertbesucher später staunt: " Stellen Sie sich einmal ein Mädgen von 11 Jahren vor, dass die schwersten Sonate und Concerte der größten Meister [...] mit einer kaum glaublichen Leichtigkeit fertigt ."

Unterrichtet hat sie ihr Vater, der Salzburger Hofmusiker Leopold Mozart, der ihre Begabung erkennt und fördert. Aber bei allem Stolz auf die Tochter: Ihr kleiner Bruder ist das Genie. Leopold konzentriert sich vollkommen auf Wolfgangs Karriere, lässt nur ihn Komposition, Instrumente und Tonsatz lernen.

Wunderkinder auf Tour

Immerhin gehen "Nannerl" und "Wolferl" gemeinsam auf Tournee nach Brüssel, London, Paris. Die Wunder-Geschwister treten sogar vor der Kaiserin Maria Theresia auf. 1769 ist damit Schluss: Maria Anna ist 18 Jahre alt und im heiratsfähigen Alter. Ehefrau, Mutter, ein Leben im Hintergrund: Das soll ihre neue Rolle sein.

Duldsame Tochter

Sie wehrt sich nicht dagegen: " Man glaubte, das sei die Natur der Dinge und die Frauen haben zu gehorchen ", sagt Biografin Eva Rieger. Deswegen geht sie eine Vernunftehe mit einem verwitweten Beamten ein, versorgt in St. Gilgen die Kinder und beobachtet aus der Ferne, wie Wolfgangs Karriere an Fürstenhöfen und Opernhäusern voranschreitet.

Verwalterin des Nachruhms