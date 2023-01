ZeitZeichen

Größten Tagesverluste sei dem 11. September 2001

Doch die Abwärtsdynamik ist nicht mehr aufzuhalten. In einer Kettenreaktion purzeln die Kurse immer weiter. Bei Handelsschluss liegt der Dax 7,2 Prozent niedriger bei 6790,19 Punkten. Es ist der schwärzeste Tag auf dem Börsenparkett seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

Woher kommt die Abwärtsdynamik?

Warnungen hatte es schon länger gegeben. Aber wie so häufig überwiegt die Hoffnung, dass es vielleicht nicht so schlimm wird – oder es nur die anderen trifft. Immerhin liegt der Auslöser für die Unsicherheit an den Finanzmärkten weit weg auf der anderen Seite des Atlantiks.

Dort hatte Anfang der 2000er-Jahre niedrige Zinsen und erleichterte Kreditvergaben für Kleinverdiener zu einem Boom am US -amerikanischen Immobilienmarkt geführt. So hatten immer mehr US-Bürger, die es sich eigentlich nicht leisten konnten, mit einem Kredit Häuser und Wohnung gekauft. Als die Zinsen steigen, können viele die Belastungen nicht mehr tragen. Statt satten Renditen verbuchen die US-Finanzinstitute nun reihenweise Zahlungsausfälle, damit verbundene Wertpapiere verlieren rapide an Wert.

Deutsche Banken droht die Pleite