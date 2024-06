Mann gegen Mann - Das 7. Kabarett-Solo

Für Tobias Mann ist all das zwiespältig und ein ständiger innerer Kampf: Als Mensch ist er entnervt, als Kabarettist bedankt er sich für das fantastische Material. Der Satiriker in ihm mahnt: „Die Zuschauer müssen unbedingt was mitnehmen. Es braucht Haltung!“ Der Gesellschaftsbeobachter entgegnet: „Haltung – schön und gut, aber man muss schon alle Seiten beleuchten!“ Der Komiker schreit: „Scheiß drauf! Die Pointe muss knallen!“ Tut sie auch: zum Spaß für alle am Radio oder im Netz.

Aufzeichnung vom 13. Mai 2023 aus dem Unterhaus-Theater in Mainz

Redaktion Anja Iven