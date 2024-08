Deutscher Kleinkunstpreis 2024

Moritz Neumeier

Den Preis in der Kategorie Kabarett erhält in diesem Jahr der Comedian und Autor Moritz Neumeier, der sein Publikum mit in seine schrägen und komischen Gedankenwelten nimmt. Dabei zeigt er die ganze Bandbreite seines Könnens: mal sehr gesellschaftsrelevant und politisch, mal intim und individuell.

Hazel Brugger

Mit Hazel Brugger zeichnet die Jury außerdem die Königin der humorvollen Schlagfertigkeit aus. In ihrem Stand-Up zeigt die Satirikerin eindrucksvoll, dass ihre Beobachtungsgabe messerscharf und atemberaubend schnell ist.

Friedemann Weise

Prämiert wird auch der „King of Understatement“ Friedemann Weise, der kongenial verschiedene Stile und Medien miteinander verbindet, um aus diesem kreativen Crossover herrlich absurde Geschichten zu schöpfen.

Fortuna Ehrenfeld

Die Kölner Indie-Pop-Band Fortuna Ehrenfeld erhält den Preis in der Sparte Musik. Ausgezeichnet wurden außerdem Malarina aus Österreich sowie das legendäre Schweizer Duo Ursus & Nadeschkin.