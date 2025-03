Horst Evers - So gesehen natürlich lustig

"Reden wir nicht drumrum. Die Welt ist ein Jammertal. Ständig passiert etwas, das uns müde, ratlos, wütend macht. Oder alles vier zusammen" so beschreibt Horst Evers seinen Blick auf die Welt. Punkt vier lässt er unerwähnt, aber egal was es ist: wer Horst Evers beim Geschichten erzählen zuhört, der bekommt mal was ganz anderes in den Kopf, meist etwas sehr lustiges. Oder etwas, was man womöglich gar nicht mitgekriegt hätte, wenn er es einem nicht erzählt hätte. Und genau darum geht es in seinem neuen Programm.

Aufzeichnung vom 20. Februar 2025 aus der Comedia Köln

Redaktion Simon Strehlau