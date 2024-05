ÜberHaltung - Ein Kabarettprogramm von Severin Groebner

Der preisgekrönte Kabarettist Severin Groebner, gebürtig aus Wien, lebend in Frankfurt am Main, geht diesen Fragen nach, indem er die Gegenwart eingehend analysiert. Zum Beispiel allgemein die Haltung zur Welt. Dabei hat er festgestellt: das ist schwieriger als gedacht, weil ja die Welt in sich schon haltlos ist, meint er.