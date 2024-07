Wer Guido Cantz nur als Karnevalisten oder platinblonden Fernseh-Moderator abstempelt, dem ist ein großer Teil seiner Talente entgangen: er spielt nicht nur in der ersten Comedy-Liga, sondern ist auch ein politisch denkender Künstler, talentierter Musiker, versierter Autor, und er engagiert sich ehrenamtlich in vielen Projekten.

Guido Cantz

Ja, und er spielt aktiv beim SSV Troisdorf 05 Alte Herren. In der "WDR 5 Radioshow“ werden wir diese und weitere Fähigkeiten näher kennen lernen und zappen uns auch hinter die Fernseh-Kameras, um bisher unerzählte Geheimnisse und Anekdoten, Pannen und Peinlichkeiten aus der kargen Welt des deutschen Showbiz zu erfahren. "Das volle Programm“ also, und – einmalig – Guido Cantz in verschiedenen Traumrollen eines bizarren Live-Hörspiel – mit Live-Musik und echten Geräuschen.

Frieda Braun

Die wunderbare Frieda Braun ist eine der erfolgreichsten Kabarett-Bühnenfiguren im gesamten Land. Die weise Hausfrau aus dem Sauerland bezaubert ihre Fans durch komische Beobachtungen des scheinbar Alltäglichen. In den kleinen Dingen des Daseins zeigt sie Schwächen auf, die jeder so vielleicht schon einmal erlebt hat. Dabei spielt sie mit so viel Hingabe und Ausdruck, dass sie mehrfach schon als "Erdmännchen auf Ecstasy“ bezeichnet wurde. Frieda Braun ist regelmäßig zu Gast in der "WDR Ladies Night“ und tourt höchst erfolgreich über die großen Bühnen der Republik.

Axel Naumer

Gastgeber Axel Naumer und das Team der "WDR 5 Radioshow" bieten außerdem aktuelles Kabarett, erstaunliche Talks, ausgesuchte Live-Musik, geheime Tagebuchnotizen, das spannende News-Quiz und wer weiß, was noch.

Aufnahme vom 25. August 2024 auf dem Zeltfestival Ruhr in Bochum - Sendung am 14. September 2024

Redaktion Anja Iven