Die Verleihung der "Hörbuch-Oscars" (Cornelius Obonya)

Als "Hörbuch-Oscar" hat Vorjahres-Gewinner Cornelius Obonya (Preisträger Deutscher Hörbuchpreis 2024 in der Kategorie "Bester Interpret") bei der letzten Preisverleihung den Deutschen Hörbuchpreis liebevoll bezeichnet.

317 Hörbücher, Hörspiele und Podcasts wurden eingereicht beim Verein Deutscher Hörbuchpreis. Aus ihnen wählten Jurorinnen und Juroren zunächst eine Longlist und schließlich die 21 Nominierten aus. Die nominierten Titel gehen nun in der Endrunde ins Rennen um die renommierten Preise in sieben Kategorien, die am 18. März 2025 bekannt gegeben werden.