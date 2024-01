Das war's, war's das? – Das Kabarett zum Jahreswechsel

Betrachtet man die allgemeine Weltlage, gab es auch 2023 nicht viel zu lachen.

Kriege, Krisen, Rezession und Inflation. Viel zu tun für die Ampelregierung in Berlin. Doch im Dreierbündnis ging es zuweilen recht hoch her. Das Heizungsgesetz hat wahrscheinlich für mehr Aufregung gesorgt als 36 Folgen Tatort am Sonntag-Abend. Denn die Koalitionäre waren sich oft überhaupt nicht grün, gelb oder rot.

Es soll irgendwie voran gehen, klar! Aber in welche Richtung? Vor allem schnell will man vorankommen! Am liebsten im neuen "Deutschlandtempo“ und natürlich mit dem Deutschlandticket. Die 9-Euro-Variante ist ja längst schon wieder Geschichte.

Auch der Oppositionsführer bewegte sich fort. Dabei stapfte er in zahlreiche Fettnäpfchen am Wegesrand, lieferte der Satire-Zunft zuverlässig Material und könnte von ihr vielleicht noch zum Zuarbeiter des Jahres gekürt werden.

Ansonsten herrschte 2023 vielerorts Mangel (an Fachkräften, bezahlbarem Wohnraum oder an Kita-Plätzen). An Kuriositäten war hingegen überhaupt kein Mangel. Jedenfalls hat Axel Naumer die Gagspeicher in diesem Winter wieder prall gefüllt und präsentiert seine Highlights aus den Kabarettformaten von WDR 5. Es gibt ein Wiederhören mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern, die das alte Jahr humoristisch verabschieden und die uns mit einem Pointenfeuerwerk schon mal auf 2024 einstimmen.

Redaktion Jens Matthey