Die Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Hörbuchpreises 2024



Beste Interpretin

Maren Kroymann für "Das andere Mädchen" von Annie Ernaux / Übersetzerin: Sonja Finck (Der Audio Verlag)

Maren Kroymann

Maren Kroymann sei mit ihrer Lesung (Regie: Barbara Meerkötter) große Sprechkunst gelungen, weil sie "der Seele des Textes auf die Spur kommt", so das Lob der Jury. Wer ist "das andere Mädchen"? Annie Ernaux schreibt an ihre verstorbene Schwester, von der sie als kleines Mädchen zufällig erfahren hat und über die ihre Eltern immer geschwiegen haben. Es ist die Schwester, die Annie Ernaux nie kennengelernt hat, weil sie schon vor Annies Geburt im Alter von sechs Jahren an Diphterie gestorben ist.

Maren Kroymann spreche nicht nur, sondern spiele die Erinnerungsreise als "eindringlichen, bewundernswert leicht daherkommenden Monolog", heißt es in der Begründung der Preisträger-Jury. "Die Adressatin, die verstorbene Schwester, kann sie nicht mehr erreichen, aber uns alle trifft sie mit dem Monolog ins Herz." Maren Kroymann reagierte in der Sendung gerührt: "Ich muss schlucken. Was für schöne Worte! Und ich bin gemeint!"

Bester Interpret

Cornelius Obonya für "Die Inkommensurablen" von Raphaela Edelbauer (Random House Audio)

Cornelius Obonya

Wien steht Kopf im Sommer 1914, vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Das deutsche Ultimatum läuft in Kürze ab. Patriotismus auf den Straßen, eine Stadt im Taumel. Dort hinein geraten drei junge Menschen: ein Pferdeknecht, ein Adliger und eine Mathematik-Doktorandin – sie verbringen den Vorabend des Krieges in einer Stadt im Ausnahmezustand.

"Die Inkommensurablen" zu hören, sei buchstäblich ein Ereignis, schwärmt die Jury. Cornelius Obonya gebe den Figuren nicht nur einen unverwechselbaren Sound, sondern rein akustisch auch Charakter und Haltung. Er entwerfe "einen Klangraum, in dem Junge und Alte, Visionäre und Träumer über Parapsychologie und den nahen Krieg diskutieren oder in fiebriger Erwartung der Zukunft aneinander vorbeireden".

Bestes Hörspiel

"The Sick Bag Song. Das Spucktütenlied" von Nick Cave, Regie: Kai Grehn (Zweitausendeins / Major Label / Radio Bremen mit BR und SWR)

Kai Grehn

Ein Songtext auf Spucktüten geschrieben: Nick Cave ist auf Tournee mit den "Bad Seeds" quer durch Nordamerika. Auf Spucktüten hält er seine Gedanken fest, eine Art Tagebuch: mit Erinnerungen, Erlebnissen, Träumen, Albträumen und Begegnungen – etwa mit Johnny Cash. So entsteht ein Tour-Tagebuch, ein mitreißender Songtext über das Künstler-Dasein.

Kai Grehn hat seine Hörspielfassung prominent besetzt und zu einem "langen Liebeslied in Zeitlupe" verdichtet. Auf die Stimme und die Musik des Autors könne er verzichten, bemerkt die Jury, "weil Andreas Fehling als Erzähler, Paula Beer als Muse und Tilda Swinton als Sängerin den komplex aufeinander bezogenen Texten eine überraschend homogene Form geben", was außerdem durch die Musik des Elektronik-Duos Tarwater unterstützt werde.

Bestes Kinderhörbuch

"Sieben Tage Mo" von Oliver Scherz, vorgetragen von Jens Wawrczeck (Hörbuch Hamburg / Silberfisch)

Jens Wawrczeck

"Sieben Tage Mo" ist ein "sehr schönes und gefühlvolles Hörbuch zu einem sensiblen Thema", findet die Kinderjury. Es geht um die Zwillinge Karl und Mo, die komplett unterschiedlich sind. Mo hat eine kognitive Beeinträchtigung, weil er bei der Geburt zu wenig Sauerstoff bekam. Mo ist sorglos und ungehemmt. Karl übernimmt Verantwortung für seinen Bruder, sehnt sich aber auch nach mehr Freiheit. Und dann ist Mo plötzlich verschwunden.

Die verzweifelten Momente von Karl und seiner Mutter werden durch Sprecher Jens Wawrczeck "richtig gut spürbar", lobt die Jury. Die jungen Zuhörenden könnten "nachfühlen und erleben, dass Mo die Welt mit anderen Augen sieht." Es sei eine große Verantwortung, ein Hörbuch einzulesen, verrät Jens Wawrczeck im Gespräch mit Marija Bakker – und zwar nicht nur bei Kinderliteratur: "Vom Anspruch her, etwas mit einer gewissen Ehrlichkeit zu kommunizieren, ist das genau das gleiche – egal wie alt der Zuhörer oder die Zuhörerin ist."

Beste Unterhaltung

"Besser allein als in schlechter Gesellschaft. Meine eigensinnige Tante" von Adriana Altaras, Interpretinnen: Adriana Altaras und Angela Winkler (Argon Verlag)

Adriana Altaras (l.) und Angela Winkler

Die "eigensinnige Tante" von Autorin Adriana Altaras ist Jele. Als ihre Eltern aus Zagreb fliehen müssen, kommt Adriana mit vier Jahren zu ihrer Teta Jele nach Italien. Und diese bleibt bis zu ihrem Tod im Alter von 101 Jahren eine enge Vertraute und wichtige Ratgeberin für ihre Nichte.

Das Besondere seien hier die Blickwinkel der beiden Sprecherinnen Angela Winkler und Adriana Altaras, so die Jury: "Die Erinnerungen der alten Teta Jele, hinter der ein Leben mit all der Schwere liegt, die das letzte Jahrhundert zu bieten hatte, wechseln sich mit der Leichtigkeit der Nichte und deren Wahrnehmung der Geschichte ab." Auf ganz unterschiedliche Art "beseelen die beiden Sprecherinnen ihre Charaktere". Die tiefe Verbindung der beiden Frauen werde greifbar, große Lebendigkeit spürbar.