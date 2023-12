Tilt! – Der satirische Jahresrückblick 2023

Da werden die Winkelzüge der Mächtigen und Reichen entlarvt und so manch doppelzüngige Scheinheiligkeit aufgedeckt Unterstrichen werden die rasanten sprachgewaltigen Ausführungen durch sein ausgeprägtes schauspielerisches und parodistisches Können. Sport, Politik, das tägliche Leben: Priol steht vor einer gewaltigen Aufgabe: Er, der agile fränkische Wirbelwind steht immer in einem steten Wettlauf mit der Zeit, die ihm mit einem einzigen Abend doch arg eng bemessen vorkommt. Ein Jahr in einem Abend - zefix! Doch auch „Tilt 2023“ ist genau wegen dieser Herausforderung wieder irre, witzig, gnadenlos. Und immer, wirklich immer passt ein Jahr in einen ganzen Kabarett-Abend. Auf ein Neues!

Aufnahme vom 19. Dezember 2023 aus dem Stadttheater in Aschaffenburg - Sendung vom 31. Dezember 2023

Redaktion Anja Iven