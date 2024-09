Das Ruhrgebiet mag als Problemzone gelten, doch es hat auch einiges zu bieten: die höchste Hochschuldichte Europas, den größten Hafen, das beste Opernhaus, die meisten Influencer – und das erfolgreichste Musical der Welt.

Und noch ein Beispiel: Bottrop ist die Stadt mit den meisten Wärmepumpen in ganz Deutschland und der höchsten Solardichte in NRW . Und auch in Gelsenkirchen – eine der ärmsten Städte Deutschlands – schreibt der "Pott" seine Erfolgsgeschichten:

Die Norres Baggerman Gruppe ist nur ein Beispiel dafür. Als Schlauchhersteller sind sie inzwischen Weltmarktführer. "Gelsenkirchen wurde oft als Nabel der Schlauchwelt bezeichnet" , lacht Produktionsleiter Sebastian Freith. Denn auch der größte Konkurrent produziert in Gelsenkirchen.

Was läuft im Ruhrgebiet anders als im Rest der Republik? Dieser Frage gehen Ann-Kristin Pott und Niklas Schenk nach – und sprechen mit dem Regionalverband Ruhr, Urbane Künste Ruhr und dem Ruhrgebiets-Historiker Christoph Seidel darüber, warum das Ruhrgebiet in der Nutzung der Industriekultur, Stichwort Ruhrtriennale, sogar weltweit führend ist.

Autorin: Ann-Kristin Pott und Niklas Schenk

Redaktion: Valentina Dobrosavljević