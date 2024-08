Was war, was ist das für ein Sportsommer! Erst die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, dann die Olympischen Sommerspiele in Paris und zum Abschluss laufen (ab dem 26. August) auch noch die Paralympics in Paris. Beteiligt waren und sind an all diesen Ereignissen Sportlerinnen und Sportler aus 200 Nationen. Und so waren zuletzt auch ganz unterschiedliche Nationalhymnen zu hören.