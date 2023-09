Hightechlandwirtschaft: Gut für die Natur?

Dürre und Wassermangel, sinflutartige Regenfälle und heftige Überschwemmungen – das wird auch Folgen für die kommende Ernte haben. Wegen des Klimawandels werden die Erträge in der Landwirtschaft in absehbarer Zeit sinken. Haben Wissenschaft und Technik ein Gegenmittel parat? Agrarwissenschaftler:innen entwickeln neue Anbaumethoden, um mehr Nahrung mit weniger schädlichen Folgen für die Umwelt zu erzeugen – in Innenräumen, ohne Erde, mit Dünger, der aus Abwasser gewonnen wird.

Autor: Matthias Becker

Redaktion: Valentina Dobrosavljević und Jessica Eisermann