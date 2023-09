Die Unterzeichnung folgte auf monatelange Geheimverhandlungen in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Die gemeinsame Prinzipienerklärung legte die Grundzüge für eine neue palästinensische Selbstverwaltung fest und sollte der Beginn eines eigenen palästinensischen Staates sein. Eine solche Zwei-Staaten-Lösung wäre die Chance auf ein Ende der gegenseitigen Angriffe.

Doch Hoffnung auf einen palästinensischen Staat hat inzwischen kaum noch jemand, auch die meisten Palästinenserinnen und Palästinenser nicht. Und "Frieden in Nahost" ist in Zeiten regelmäßiger Eskalation, vieler Toten auf beiden Seiten, radikalen Kräften an der Regierung und vielen neuen Fakten, wie die stark angewachsenen israelischen Siedlungen in den Besetzen Gebieten, ein ferner Traum.

Jan-Christoph Kitzler blickt zurück auf die große Hoffnung vor 30 Jahren, wie beiden Seiten diese zerstörten und geht der Frage nach, ob es noch Alternativen für einen Frieden gibt.

Autor: Jan-Christoph Kitzler

Redaktion: Julia Lührs