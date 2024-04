Der Fall Nofretete – eine umstrittene Affäre

Die Büste der Nofretete ist ein Berliner Publikumsmagnet. Es ist das Abbild einer über 3.000 Jahre alten Frau, deren Schönheit die Zeit überdauert hat. Doch es wird gestritten um den Besitz der Kostbarkeit, deren Wert auf bis zu einer halben Milliarde Euro geschätzt wird. Europäer sollen die Büste gestohlen haben, sagen die Ägypter und fordern den Kunstschatz zurück. Doch in Berlin will man von all dem nichts wissen und beharrt darauf, dass auch Verträge aus einer Zeit des Unrechts auch heute noch Bestand haben können.

Autor: Tilo Spanhel

Redaktion: Detlef Schlockermann