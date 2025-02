75 Jahre Müttergenesungswerk

Vorderstes Ziel des Müttergenesungswerks war es von Anfang an, Mütter in ihrer Gesundheit zu stärken. Die Stiftung betreibt hierfür Kliniken für mehrwöchige Kuren.

Doch seit seiner Gründung 1950 tut sich auch etwas: So sind inzwischen etwa auch Väter willkommen. Die nehmen das Angebot allerdings kaum wahr. Und so erzählt das Müttergenesungswerk auch eine Geschichte der Familie in Deutschland, in der sich die Geschlechterverhältnisse und die Rollenbilder nur langsam verändern.

Autor: Michael Borgers

Redaktion: Jessica Eisermann