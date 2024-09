WDR 5 Thementag: Gegen die Angst

Mutmacher: Strategien gegen Angst | 18-19 Uhr

Wir reden nicht nur über Ängste, ihre verschiedenen Arten und Symptome – sondern wollen vor allem auch Mut machen: Was kann ich gegen Angst tun? Wie kann ich mutig werden, mich mit meinen Ängsten auseinanderzusetzen und sie zu überwinden? Die letzte Stunde des Thementages ist eine Mutmachstunde. Stefan Hofmann ist Professor für Klinische Psychologie an der Universität Marburg und einer der führenden Experten in der Behandlung von Angststörungen in Deutschland. Gemeinsam mit Moderatorin Verena Cappell zeigt er Strategien gegen Angst auf und erklärt, was Betroffenen – und Angehörigen – im Alltag hilft.