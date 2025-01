Optimistisch bleiben trotz schlechter Nachrichten

WDR 5 Innenwelt – das psychologische Radio. . 47:40 Min. . Verfügbar bis 02.01.2026. WDR 5.

Ängste und Sorgen machen vielen zu schaffen. Wie kann aus Angst Zuversicht werden? Wie lernen wir Mut und Resilienz? Dazu spricht Verena Cappell mit Prof. Jürgen Margraf von der Ruhr-Universität Bochum. Er forscht zur Therapie der Angststörung.

- Was Selbstwirksamkeit bedeutet und warum sie so wichtig ist für uns (03:16)- Wodurch sich akute und chronische Ängste von Grübeln und Sorgen unterscheiden (05:41)- Wie sich Nachrichten und Social Media auf unser Wohlbefinden auswirken (09:45)- Welchen Einfluss unser Umfeld auf unsere Zuversicht und unsere Ängste hat (11:42)- Ab wann Sorgen und Ängste krankhaft werden (15:40)- Wie ich Mut sammeln kann (21:10)- Welche Rolle Angst vor der Angst spielt (27:56)- Wie wir positive psychische Ressourcen wecken können (31:14)- Wie man optimistischer werden kann (35:32)- Was man auch in Krisenzeiten dennoch selbst beeinflussen kann (36:54)