Von Schmelz und Crunch – Spekulatius im Test

Die Produkte im Studiotest und unsere Bewertungen

Bahlsen: Mandelspekulatius: Leider zu trocken und krümelig, zu wenig aromatisch. Die Gewürze setzen sich zu wenig durch. Insgesamt enttäuschend.

Bahlsen: Butterspekulatius: Der 22-Prozent-Butteranteil macht sich positiv bemerkbar. Knackiger Biss. Im Geschmack allerdings etwas uninteressant. Ein dezenter Gewürz-Einsatz wäre wünschenswert gewesen. Dennoch ein ordentliches Produkt.

Kinkartz: Aachener Land – Butterspekulatius: Schöne, helle Farbe. Keine Butter in der Inhaltsliste, dafür Butter-Reinfett. Kein Buttergeschmack, aber fettiger Eindruck. Deutlich zu süß. Assoziation: Kinderkeks.

Schulte: Bio Dinkel Butterspekulatius: Sehr klein und recht dick. Polarisierende Mund-Haptik (" viel zu kompakt " versus " toll knusprig "), aber insgesamt konsensfähiger Geschmack.

Backbord: Bio Dinkel Butterspekulatius: Geschmack erinnert an holländische Speculoos-Kekse. Eine Honignote irritiert ebenso wie ein starkes Kardamom-Aroma.

Außer Konkurrenz, weil vor Ort in Kölner Bäckereien gekauft

Bäckerei Heinemann: Butterspekulatius mit Mandeln: Der hellste und knusprigste von allen. Schöne Gewürzmischung, Süße genau richtig. Die Mandel geht ein bisschen unter. Prädikat: edel und fein. Allerdings auch der teuerste aus der Test-Reihe.

Konditorei Hirsch: Butterspekulatius: Etwas wenig knackig, dafür schön mürbe. Komplexer Geschmack mit fein abgestimmter Gewürzmischung: Zimt, Nelke, Kardamom, Anis – das ganze Adventsprogramm. Sehr gut.

Spekulatius lässt sich also in ansprechender Qualität einkaufen. Deshalb wechseln wir zum Selbermachen in die aromatische Nachbarschaft – und präsentieren einen Lebkuchen-Gugelhupf.

Dazu hat sich Genussexperte Helmut Gote an einem Rezept von Moderatorin Carolin Courts bedient. Im Studio sitzt und probiert aber diesmal Uwe Schulz. Unter Mitwirkung von Kollegin und Co-Kosterin Sigrid Müller ergibt sich die einstimmige Meinung: erstaunliche Zutaten – phantastischer Kuchen!