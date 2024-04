Für die meisten Teilnehmer ist es bei der Kräuterführung an der Heilenbecker Talsperre in Ennepetal eine Premiere, Lindenblätter zu essen. Sie schmecken nussig, können als Salatgrundlage verwendet werden und sind sehr gesund. Weil die Wurzeln der Linde tief in die Erde hinuntergehen, tummeln sich in ihren Blättern wertvolle Mineralien und Spurenelemente. Sogar das Ultra-Spurenelement Gold. Wer also Lindenblätter isst, versorgt sein Gehirn mit Energie. Außerdem enthalten die Blätter Magnesium, das uns bei Stress hilft.