Der WDR 4 Liebestag

All You Need is Love – Pfingstmontag steht WDR 4 im Zeichen der Liebe. Wir spielen den ganzen Tag Lovesongs und erzählen die Geschichten hinter diesen Hits. Bei WDR 4-Köchin Ulla Scholz geht Liebe durch den Magen und auch sonst geht es den ganzen Tag sehr gefühl- und liebevoll bei WDR 4 zu.