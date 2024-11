Bislang waren die sieben WDR 4-Regionalprogramme nur über UKW und den Internet-Livestream verfügbar – nicht aber über DAB+. Das soll sich nun ändern: In der Nacht auf Mittwoch, den 27. November wird der WDR die Verbreitung seiner Radioprogramme über DAB+ durch die Inbetriebnahme eines zweiten DAB+-Netzes erweitern und neu ordnen.

Dadurch werden künftig alle regionalen Programmangebote von WDR 4 über DAB+ empfangbar. Gleichzeitig verbessert sich durch eine höhere Datenrate die Klangqualität, was auch allen anderen Programmen zugutekommt.

Achtung, Sendersuchlauf nötig!

Um alle digitalen Programme am DAB+-Radio wiederzufinden, kann im Anschluss an die technische Umstellung ein Sendersuchlauf am DAB+-Radiogerät erforderlich sein: Dabei wird die Programmliste aller verfügbaren Sender neu eingelesen.

Bei Autoradios, die auf eine mobile Nutzung ausgelegt sind, passiert das meist ganz automatisch – bei stationären Geräten muss der Sendersuchlauf hingegen manuell gestartet werden. Dies geschieht über die Taste "Scan" oder einen Werks-Reset. In der Regel müssen im Anschluss auch die Stationstasten oder Presets neu abgespeichert werden.

Wichtig: Führen Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Gerät erst am 27. November durch – eine vorherige Ausführung hat keinen Effekt.

Für alle Hörerinnen und Hörer, die das Radioprogramm über UKW, Kabel, Satellit, DVB-T2 oder den Internet-Livestream empfangen, ändert sich durch die Umstellung nichts.