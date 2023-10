No one kills a radio star! Wie die Zukunft des Radios klingt

Als Karlheinz Stockhausen im WDR Studio für elektronische Musik seinen Surround-Gesang der Jünglinge schuf, sendete das Radio noch mono. Heute sind Übertragungen in 5.1 Surround Sound technisch weit verbreitet, über Sound-Bars und Kopfhörer sind immersive Raumerlebnisse überall verfügbar. Anlässlich von 100 Jahre Radio blickt Studio Neue Musik mit Komponist:innen in die Zukunft: wie könnte das Radio der Zukunft klingen? Wo wird es gehört? Und wie? Gespickt mit Hommagen an das Rauschen des Weltempfängers, dessen zufällige Einsprengsel immer wieder in Kompositionen einstrahlen, wagt sich Studio Neue Musik in prophetisches Terrain und betreibt Medienzukunftsforschung auf rein spekulativer Datengrundlage.