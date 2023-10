Vor hundert Jahren, am 20. Oktober wurde Otfried Preußler (1923-2013) in Reichenberg geboren. Die Sagen und Märchen seiner Heimat haben ihn inspiriert, geprägt haben den großen Kinderbuchklassiker indes ebenso seine Jugend im Nationalsozialismus, die Erfahrungen im 2. Weltkrieg und die russische Kriegsgefangenschaft. Von den Irrtümern und Schrecken seiner Jugend ist in den Kinderbüchern nichts zu spüren. Sie verzaubern nicht zuletzt durch einen Geist der Versöhnung.