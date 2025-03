Schnitzel with Noodles – wie der Film „The Sound of Music“ Österreich erfand

"The Sound of Music", auf Deutsch "Meine Lieder, meine Träume" ist einer der erfolgreichsten Musicalfilme aller Zeiten. Seit seiner Premiere vor genau 60 Jahren, am 2. März 1965, sah weltweit geschätzt über eine Milliarde Menschen die Geschichte der singenden Familie Trapp, die aus Salzburg vor den Nazis fliehen muss. Der Film beruht auf der wahren Geschichte der Maria Trapp. Während auf der ganzen Welt Menschen denken, der Kitsch-Hit "Edelweiß" aus dem Film sei die österreichische Hymne und man würde in den Alpen am liebsten "Schnitzel with noodles" essen, wie es in einem anderen Song heißt, haben die meisten Österreicher diese Lieder noch nie gehört. Wie kam es dazu? Featureautorin Marisa Gierlinger ist selbst Österreicherin und geht dieser Frage nach. Sie spricht mit Nachkommen von Maria Trapp in den USA und mit Touristen, die zu tausenden nach Salzburg fahren, um die Original-Drehorte zu besuchen. Die Suche nach Antworten führt sie in die Vergangenheit. "The Sound of Music" hat Österreichs Image in der Welt geprägt - gerade im Vergleich zum "großen Bruder" Deutschland. "Die Deutschen sind die Nazis - und die Österreicher springen singend in den Bergen herum.", sagt ein Gesprächspartner.

Ausstrahlung am Samstag, den 1. März 2025 um 12.04 Uhr

Wiederholung am Sonntag, den 2. März 2025 um 15.04 Uhr

Von: Marisa Gierlinger

Redaktion im WDR: Johanna Tirnthal/Adrian Winkler

Produktion: BR 2024