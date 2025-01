Lisa Batiashvili – Botschafterin für Musik und Menschlichkeit

Als Lisa Batiashvili zum ersten Mal eine Geige in der Hand hält, ist sie zwei Jahre alt. Leider ist es nicht ihre Geige… hergeben will sie sie trotzdem nicht mehr, der Anfang ihrer großen Leidenschaft. Profimusiker als Eltern, den Vater als Geigenlehrer und schon früh viele Konzerte in der großen Kulturszene Georgiens – und damit es nicht zu viel wird: als Ausgleichshobby das Klavier, natürlich.

Bald wird die Lage politisch jedoch so gefährlich, dass Lisa Batiashvilis Familie Georgien 1991 verlässt, Neuanfang in Deutschland. Tödliche Niederschlagung von Demonstrationen, Zerfall der Sowjetunion, Angst vor Bürgerkrieg – schon als junges Mädchen versteht sie, was zuhause passiert. Der Grund, warum sie auch heute noch klare Kante zeigt, für Europa und Menschenrechte und gegen einen russischen Totalitarismus.

Inzwischen ist Lisa Batiashvili als Solo-Violinistin international gefragt, hat ihre eigene Stiftung und ist seit gut zehn Jahren Artist in Residence bei einem Spitzenorchester nach dem anderen, von der Tonhalle Zürich, über das Concertgebouw Amsterdam bis zu den Berliner Philharmonikern. Im Klassik Forum erzählt sie von früher und heute, ihrer Lehrerin Ana Chumachenco, Selbstzweifeln, der Liebe zu Brahms und beantwortet die Frage, warum Jazzpianist Oscar Peterson eigentlich ein georgischer Nationalheld ist.