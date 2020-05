Ist das vorstellbar? Ein Krieg im Weltraum zwischen den Achsen Türkei - Japan und Polen - USA? Oder sogar ein Krieg im Cyberspace, wo man den Angreifer gar nicht identifizieren kann? Vielleicht wird bald auch mit geheimen Waffen gekämpft, die niemand von unschuldigen Naturphänomenen unterscheiden kann? In der zukünftigen Kriegsführung scheint inzwischen fast alles möglich, was vor einigen Jahren noch als reine Science-Fiction galt.

Am Ende werden die synthetischen Insekten entscheiden, schrieb Stanislaw Lem in seiner Abhandlung über "Waffensysteme des 21. Jahrhunderts" bereits in den 1980er-Jahren. Und die Prognosen der Gegenwart können seine Vision nur bestätigen.