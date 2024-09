Eine stürmische Nacht

Generationenkonflikt: Eine Geschichte der Töchter unterschiedlicher Zeiten

Stets gaben die Frauen in Alices Familie den Ton an. Und doch verkümmerten sie unter Verzicht- und Tugendforderungen, die an die Töchter weitergegeben wurden. So wie die Großmutter in ihrer Jugend in den 20er Jahren unter ihrer despotischen Mutter litt und wegen einer ungewollten Schwangerschaft in eine Pseudo-Ehe gezwungen wurde, so litt auch ihre Tochter Bette (Monica Bleibtreu) unter den Zwängen ihrer Erziehung in der angsterfüllten Nazi-Zeit und den prüden, lustfeindlichen Nachkriegsjahren. Bettes Töchter Alice und Elisa allerdings wurden in einer anderen Zeit groß.