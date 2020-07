Rupp macht sich Sorgen um seinen alten Billiardpartner. Doch dieser weicht aus und lenkt das Gespräch auf einen jungen Buchhalter in Rupps Firma, den der Fabrikant verdächtigt, Geld zu unterschlagen. Er warnt ihn davor, dem Mann weiter zu vertrauen. Doch dann ruft Karditsch selbst den jungen Mann am nächsten Morgen an. Spielt er ein doppeltes Spiel?