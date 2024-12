Neu: Kalkar 81 - Hörspiel-Serie

Kalkar, ein kleiner Ort am Niederrhein, wird in den 80ern zum Zentrum der Anti- AKW -Bewegung. Der Bau des "Schnellen Brüters" spaltet den Ort. Aktivistin Eva kehrt in die Heimat zurück und muss mit dem Widerstand der eigenen Familie rechnen. | hören