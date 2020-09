In den 40er Jahren, auf der Flucht vor Hitler, kommen deutsche Autoren und Künstler an den Ort, an dem selbst der Himmel eine enorme Reklame für alles ist: Hollywood. Auch Bertolt Brecht verschlägt es in die Bilderfabrik. Sein Kommentar: "Ein Tahiti in Großstadtform, ich fühle mich wie aus dem Jahrhundert herausgenommen." Die Glamour-Film-Welt befremdet ihn. Eine neue historische Erfahrung für den Dichter, den der Marschschritt der Geschichte zur Seite getreten hat, wie er es empfand: Die Narkose hat eingesetzt, aber der Eingriff wird nicht stattfinden. Das Hörspiel setzt in einer Collage aus Musik, Text und Geräusch die Überlieferung von Brechts Zeit in den USA in einen neuen Kontext.

Der Hörspielmacher Edgar Lipki starb vor einem Jahr, am 23.09.2019. Das WDR Hörspiel erinnert an einen, der fehlt.

Mit Corinna Kirchhoff, Dietmar Mues und Thomas Brian

Von Edgar Lipki

Musik: Christoph Gathmann

Technische Realisation: Christoph Gathmann

Regie: Edgar Lipki

Dramaturgie: Martina Müller-Wallraf

Produktion: WDR 1998



