ARD Radio Tatort: Dillinger muss sterben

Stand: 28.11.2024, 10:17 Uhr

Die junge Polizistin Anima King rast mit dem Kleinkriminellen Tom Glauco ins Krankenhaus. Seine letzten Worte lauten: "Dillinger muss sterben." Warum versetzt dieser Name die Kriminalpolizei so in Aufruhr?

Von Monika Geier