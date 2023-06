Die Polizei findet keine weiteren Spuren. Ein Racheakt? Kommissarin Ariane Kruse und ihr Kollege Christian Wonder sind sich längst nicht einig, ob sie eher in Richtung Müllmafia oder Privatkonflikt ermitteln sollen. Für letzteres bot der Tote, Leonard Löber, immerhin jede Menge Anlässe: Da wären der um sein Erbe gebrachte Sohn aus erster Ehe oder ein verprellter einstmals "guter Freund". Doch was ist das mit dem italienischen Unternehmen mit Mafia-Beziehung, mit dem Löber vor wenigen Jahren große Geschäfte machte? Müll mag stinken, aber er ist Gold wert. Gesprochen von Schauspiel-Bekanntheiten wie Felix Kramer (Dark), Jörg Hartmann (Sonne und Beton) und weiteren, entwickelt sich ein spannender ARD Radio Tatort um den Mord im Grunewald.