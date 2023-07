Vor- und Nachspiele

Was hat es mit dem Zauber der Musik auf sich und wie funktioniert der moderne Musikbetrieb: Carolin Pirich berichtet in "Das Vorspiel" in 15 Variationen von Begegnungen mit der Musik.

Demian Lienard erzählt in seinem Roman die ebenso verrückte wie vergessene Geschichte von "Mr.Goebbels Jazz-Band". Die hat es tatsächlich gegeben, alles stimmt hier und nichts ist wahr.

Amanda Petrusich hat auch die musikalische Seele Amerikas gefunden bei ihrer Suche nach Sammlern von 78er Schellackplatten, die nicht zuletzt den Kanon US-amerikanischer Populärmusik prägten.

Der Schriftsteller Ulrich Peltzer hat für Gutenbergs Welt eine musikalische Erzählung geschrieben.

Themen der Sendung

Carolin Pirich: Das Vorspiel, Begegnungen mit Musik in 15 Variationen, Berenberg Verlag, Berlin, 2023, 272 S., 20.- Euro

(Autorin im Gespräch)

Demian Lienhard: Mr. Goebbels Jazz Band , Roman, FVA, Frankfurt, 2023, 320 S., 24.- Euro

(Rezension von Frank Kaspar)

Amanda Petrusich: Um keinen Preis verkaufen, Die wilde Jagd nach den rarsten 78ern und die Suche nach der Seele Amerikas, aus dem Amerikanischen von Robin Detje, Matthes & Seitz Verlag, Berlin, 2023, 329 S., 25,00 €

(Rezension im Gespräch mit Ulf Drechsel)

Mein fliegender Klangteppich - welche Musik ich beim Schreiben höre

Essay von Ulrich Peltzer

Hinweise auf:

Jürgen Theobaldy: Mein Schützling, Novelle, Transit Verlag, Berlin, 2023, 112 S., 18.- Euro

Karl Alfred Loeser: Requiem, ungekürzte Lesung mit Thomas Sarbacher , DAV, 1 MP3

(Hörbuch)