Liebe und Hass

In Paul Austers neuem Roman "Baumgartner" erinnert sich ein 70-jähriger Philosophieprofessor an vergangene Zeiten - auch an Anna, die Dichterin und Übersetzerin. Sie war die Liebe seines Lebens, bis sie vor zehn Jahren einem Badeunfall zum Opfer fiel. Nun wagt er sich endlich in ihr Arbeitszimmer, das er seit ihrem Tod nicht mehr betreten hat.

Als dem Westberliner Studenten Paul, Hauptfigur des neuen Romans von Jörg Magenau, in den 80er Jahren seine Liebe zu Beate entgleitet, geht er nach Nicaragua, um sich dort im Kampf für eine bessere Welt nützlich zu machen. "Liebe und Revolution" erzählt von Dingen, die anders kommen als man denkt, und fragt: Kann man noch an die Liebe und die Revolution glauben?

An jedem dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht, weiß die Berliner Rechtsanwältin Christina Clemm. Sie hat hunderte Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt vertreten. In ihrem Buch "Gegen Frauenhass" berichtet sie von Fallbeispielen aus 30 Jahren Praxis, verbunden mit einer gesellschaftlichen Analyse und konkreten Vorschlägen, wie man die Situation von Frauen verbessern könnte.

Christina Clemm: Gegen Frauenhass, Hanser 256 Seiten, 22 Euro.

(Autorin im Gespräch)

Paul Auster: Baumgartner, übersetzt von Werner Schmitz, Rowohlt, 200 Seiten, 22 Euro.

(Rezensionsgespräch mit David Eisermann)

Jörg Magenau: Liebe und Revolution, Klett-Cotta, 300 Seiten, 24 Euro.

(Rezension von Corinne Orlowski)

Sabine Gruber: Die Dauer der Liebe, C.H. Beck, 250 Seiten, 24 Euro.

(Lesung)

Verdammt glücklich - ein Liebesgedicht mit Johann Wolfgang von Goethe - von Julia Trompeter

Elke Heidenreich: Frau Dr. Moormann und ich, illustriert von Michael Sowa, Hanser, 80 Seiten, 24 Euro.