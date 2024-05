Vincent von Wroblewsky schildert in "Vermutlich Deutscher" sein Leben zwischen Deutschland und Frankreich, den jungen Jahren in Paris und den späteren in Berlin.

In seinem Roman "Die Gemeinheit der Diebe" erzählt Alem Grabovac vom Leben einer jugoslawischen Gastarbeiterin zwischen zwei Ländern und Kulturen.

Didier Eribon setzt sich in "Eine Arbeiterin. Leben, Altern und Sterben" mit dem Leben und Freiheitsstreben seiner verstorbenen Mutter auseinander.

Themen der Sendung:

Vincent von Wroblewsky, "Vermutlich Deutscher". Merlin Verlag, 2024, 264 S., 28 Euro.

(Autor im Gespräch)

Didier Eribon, "Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben". Aus dem Französischen von Sonja Finck. Suhrkamp, 2024, 271 S., 25 Euro.

(Kritikergespräch mit Ute Cohen)

Alem Grabovac, "Die Gemeinheit der Diebe", Hanser Verlag, 2024, 240 S., 24 Euro.

(Rezension von Christel Wester)

Osiel Guoneo mit Thilo Komma-Pöllath, "Black Romeo. Mein Weg in der weißen Welt des Balletts". Beck Verlag, 2024, 255 Seiten, 28 Euro

(Lesung)

Du wirst, was du warst. Essay von Martin Becker