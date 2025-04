Ihr Tränenfluten brecht nur aus

Die Musikstücke und Gedichte der Sendung

Antonio Lotti

Crucifixus á 10

Les Cris de Paris

Leitung: Geoffroy Jourdain

(02'37'')

Arvo Pärt

My heart's in the Highlands

Andreas Scholl, Countertenor

Morphing Chamber Orchestra

(08'50'')

Erich Mühsam

Golgotha

(01'18'')

Biagio Marini

Passacaglio, op. 22

Romanesca

Leitung: Andrew Manze

(06'33'')

Martin Berteau

Sonate e-Moll, op. 1,6

Christophe Coin, Violoncello

Petr Skalka, Violoncello

Felix Knecht, Violoncello

(06'29'')

Rainer Maria Rilke

Das Abendmahl

(01'19'')

Ludwig van Beethoven

Adagio Es-Dur, WoO 43,2

Avi Avital, Mandoline

Anneleen Lenaerts, Harfe

(04'29'')

Franz Liszt

Bénédiction de Dieu dans la solitude

Mariam Batsashvili, Klavier

(14'11'')

Friederike Mayröcker

Auf eine jüngst gestorbene Nachtigall

(01'27'')

Ola Gjeilo

The Spheres

Orpheus Vokalensemble

Leitung: Gary Graden

(04'30'')

Christoph Graupner

Eröffnet euch ihr Augenquellen

Sebastian Hübner, Tenor

Johannes Hill, Bass

Knabenchor Capella vocalis

Barockorchester Pulchra musica

Leitung: Christian J. Bonath

(13'52'')

Andreas Gryphius

Ebenbildt unsers Lebens

(01'44'')

Paul Hindemith

Trauermusik

Antoine Tamestit, Viola

hr-Sinfonieorchester

Leitung: Paavo Järvi

(07'18'')

Agostino Steffani

Stabat mater

Kerstin Dietl, Sopran

Thilo Dahlmann, Bass

Franz Vitzthum, Alt

Daniel Schreiber, Tenor

La festa musicale

Collegium Vocale Hannover

Leitung: Florian Lohmann

(24'47'')

Michail Glinka

Nocturne Es-Dur

Elizabeth Hainen, Harfe

(04'02'')

Marie Luise Kaschnitz

Eines Tages

(01'16'')

Johann Sebastian Bach

Arr.: Raphaël Imbert

Die Kunst der Fuge, BWV 1080: Contrapunctus 1

Raphaël Imbert, Saxophon

Quatuor Manfred

(03'24'')

Nicolas Gombert

Musae Jovis ter maximi

Lukas Henning, Laute

Philippe Malfeyt, Cister

Graindelavoix

Leitung: Björn Schmelzer

(07'34'')

Christian Morgenstern

Die Fußwaschung

(01'24'')

Josef Suk

Elegie, op. 23

Sitkovetsky Piano Trio

(06'16'')

Peteris Vasks

Mein Herr und mein Gott

Lettischer Rundfunkchor

Sinfonietta Riga

Leitung: Sigvards Klava

(09'27'')

Marie Luise Büchner

Die Mondesbrücke

(02'16'')

Giacomo Puccini

Crisantemi

Navarra String Quartet

(06'11'')

Georg Philipp Telemann

Fantasie Nr. 11 d-Moll, TWV 40:36

Paolo Pandolfo, Viola da gamba

(06'41'')

Christine Lavant

Her mit dem Kelch

(01'43'')

Hans Abrahamsen

Let me tell you

Barbara Hannigan, Sopran

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Andris Nelsons

(03'50'')

John Dowland

Lachrimae antiquae

Viviane Chassot, Akkordeon

Martin Mallaun, Zither

(04'22'')

12:00 - 12:04 Nachrichten

danach

WDR 3 am Karfreitag

Im zweiten Teil unseres Karfreitagsprogramms widmen wir uns dem einzigen Oratorium von Ludwig van Beethoven: "Christus am Ölberge", uraufgeführt in Wien in der Karwoche des Jahres 1803. Beethoven hatte die Form eines Oratoriums gewählt, weil die Aufführung von Opern in der Fastenzeit verboten war. Das Geschehen beginnt im Garten Gethsemane, als die Verhaftung Jesu bevorsteht. Jesus bittet seinen Vater um Trost, heißt aber zugleich den Kreuzestod willkommen.