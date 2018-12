Applaus, Applaus: Felix Mauser und die Kulturliste Köln e.V.

Felix Mauser ist eines der ersten Mitglieder der Kulturliste und seit sechs Jahren Vorsitzender des Vereins. Der 42-Jährige ist zuständig für das große Ganze. Ein Ehrenamt, das wie maßgeschneidert ist für ihn. Im Hauptberuf ist Felix Mauser Kulturmanager: Er war mit Joachim Gauck auf Lesereise. Mit Roger Willemsen unterwegs in Afghanistan. Felix Mauser verfügt über ein Netzwerk, das er gerne für die Vereinsarbeit nutzt. Wenn der Cirkus Roncalli in der Stadt ist, schreibt er Bernhard Paul persönlich an.

Vereinsvorsitzender Felix Mauser

Wie viele Stunden Arbeit er jede Woche in den Verein investiert, weiß Felix Mauser nicht. Privatleben und Vereinsarbeit gehen bei ihm fließend ineinander über. "Ich bin selber so unendlich privilegiert aufgewachsen und kann durch die Kultur nicht nur mich selbst ernähren, sondern sie ernährt mich in einem anderen ideellen Sinn auch tagtäglich", sagt er. "Und wenn ich das weitergeben kann an Menschen, für die es nicht selbstverständlich ist, ist das eine Freude und eine Motivation jeden Tag aufs Neue."

Deutschlandweites Netzwerk

Für Felix Mauser ist Kultur ein lebensnotwendiges Gut. Seine Mutter ist Mitgründerin der Münchner Tafel. Eine von mittlerweile fast tausend Einrichtungen, die Bedürftige mit kostenlosen Lebensmitteln versorgt. Eine ähnliche Dringlichkeit hat für ihn die Kulturliste: "Ich finde es ein ganz notwendiges Element des Lebens, Zugang zu haben zu kulturellen Veranstaltungen. Unabhängig davon, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Genau hier setzen wir an."

Ähnlich wie bei den Tafeln existiert mittlerweile ein deutschlandweites Netzwerk. Etwa fünfzig Städte verfügen über ähnliche Einrichtungen. Doch allein in Köln müsste die Kulturliste noch bekannter werden, meint Felix Mauser. Deshalb freut er sich ganz besonders über unseren Applaus. "Den häufigsten Satz, den wir hören: Ach, hätte ich gewusst, dass es Sie schon gibt, hätte ich mich schon früher gemeldet."