Anreise mit dem Auto

Für das Navi: Naturwildpark Granat, Granatstrasse 626, 45721 Haltern am See. Um zum Naturwildpark Granat zu gelangen, fahrt ihr am besten: über die A 43, Abfahrt: Haltern-Lavesum, durch Lavesum und dann Richtung Reken – Klein Reken. Von der Autobahn sind es noch ca. 4 km bis zum Park. Alternativ: über die A 31 Abfahrt Dorsten – Lembeck, in Lembeck Richtung Reken – Klein Reken, und in Klein Reken in Richtung Lavesum. Von der Autobahn sind es ca. 15 km bis zum Park.